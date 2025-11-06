Autolinee Toscane denuncia atti vandalici sui bus della linea 780: “Comportamenti inaccettabili e pericolosi”

Written by admin• 10:43 am• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Autolinee Toscane rende noto che, negli ultimi giorni, si stanno verificando episodi di vandalismo e comportamenti incivili a bordo di alcuni autobus del servizio di trasporto pubblico locale, in particolare sulla linea 780 in partenza da Pomarance alle ore 13:10 con destinazione Sasso Pisano.

Secondo le segnalazioni ricevute, tali atti sarebbero riconducibili a giovani studenti residenti a Castelnuovo Val di Cecina e stanno causando danni significativi ai mezzi, oltre a disagi e rischi per la sicurezza di passeggeri e conducenti.

«Si tratta di episodi che violano le più elementari norme di civile convivenza e di rispetto verso un servizio pubblico essenziale – spiega l’azienda – e che, oltre ai danni materiali, compromettono la qualità del servizio, privando temporaneamente altri cittadini del diritto alla mobilità».

Autolinee Toscane ricorda che tutti i bus sono dotati di sistemi di videosorveglianza, e che le immagini registrate possono essere messe a disposizione delle autorità competenti per l’individuazione dei responsabili.

L’azienda ha inoltre incaricato il proprio ufficio legale di valutare azioni in sede civile e penale nei confronti degli autori dei danneggiamenti.

Contestualmente, Autolinee Toscane ribadisce la disponibilità a collaborare con scuole e famiglie per promuovere attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti, al fine di far comprendere l’importanza di comportamenti rispettosi e responsabili nell’utilizzo dei mezzi pubblici.

«I bus sono un bene comune – conclude l’azienda – e mantenerli in buone condizioni significa garantire un servizio sicuro ed efficiente per tutti».

