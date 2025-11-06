Settore giovanile e femminile: il programma del week-end

PISA – Le giovanili del Pisa Sporting Club sono attese da un weekend ricco di spunti interessanti. A cominciare dalla sfida casalinga della Primavera che contro la Ternana proverà a mantenere il ritmo da leader della classifica, per passare poi dagli impegni di U17, U16 e U15 rispettivamente contro Modena e Torino.
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Ternana (sabato, ore 14.30)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 17
Modena-Pisa (domenica, ore 15.00)
Stadio “Sentimenti”, Modena
Campionato UNDER 16
Torino-Pisa (domenica, ore 13.00)
Centro “Robaldo”, Strada Castello Mirafiori, Torino
Campionato UNDER 15
Torino-Pisa (domenica, ore 11.00)
Centro “Robaldo”, Strada Castello Mirafiori, Torino
Campionato UNDER 14
Genoa-Pisa (domenica, ore 13.30)
Campo “Begato 9”, via Maritano 20, Genova
Campionato UNDER 13
Genoa-Pisa (domenica, ore 12.00)
Campo “Begato 9”, via Maritano 20, Genova
Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Zambra-Pisa (domenica, ore 9.30)
Campo “Menicucci”, via Cammeo 246, Zambra
Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
Pisa-Pecciolese (sabato, ore 16.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 2° ANNO
Pisa-Calci (sabato, ore 15.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa Ovest-Pisa (domenica, ore 10.00)
Campo Sportivo di via Pierin del Vaga, Pisa
Campionato PULCINI 1° ANNO
Monteserra-Pisa (sabato, ore 18.00)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Spazio, Cascine di Buti
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Pisa Ovest (sabato, ore 15.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Bellaria (sabato, ore 16.00)
Campo “Antonelli”, viale Europa, Pontedera
In campo femminile insidiosa trasferta a Lucca per le Juniores mentre le Under 17 ospiteranno il Siena
Campionato JUNIORES
Trebesto-Pisa (sabato, ore 15.30)
Campo Sportivo di Sorbano del Giudice, Lucca
Campionato UNDER 17
Pisa-Siena (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 12
Pontedera-Pisa (domenica, ore 9.30)
Campo “Pardossi”, via Rio Pozzale, Pardossi
Campionato PULCINI
Pisa-Pecciolese (sabato, ore 15.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato