Coalizione Volterra Civica: “Volterra, turismo da un milione di visitatori? I numeri non convincono”

Written by admin• 10:47 am• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Coalizione Volterra Civica.

“Il Tg Regionale ha recentemente parlato di un milione di turisti a Volterra nel corso del 2025, senza però citare le fonti alla base di questa stima. Un dato che, seppur suggestivo, non trova riscontro nelle economie locali, secondo quanto emerge parlando con commercianti e operatori del settore. Una cifra dunque verosimile ma fortemente approssimativa, più vicina a una semplificazione giornalistica che a un’analisi concreta. Del resto, già da oltre quindici anni si parla di circa un milione di visitatori l’anno a Volterra — un numero importante, ma che non mostra segni di crescita. Un confronto con la vicina San Gimignano, che raggiunge dai 3 ai 4 milioni di presenze annuali, evidenzia ulteriormente la differenza. Le modalità di conteggio, inoltre, tendono a sovrastimare i dati complessivi: vengono infatti sommati sia i visitatori giornalieri sia i pernottamenti, contando più volte chi soggiorna per più giorni. E anche i numeri dei musei civici appaiono, secondo alcune fonti locali, poco attendibili e privi di trasparenza. A complicare il quadro, la percezione di un’amministrazione comunale poco attiva sul fronte della promozione turistica. Negli ultimi mesi, denunciano vari operatori, pochi eventi sono stati comunicati o valorizzati in modo efficace, e la città sembra soffrire una mancanza di iniziative nuove e attrattive. Molti residenti parlano di un’estate sottotono, con parcheggi liberi anche nei periodi di maggiore afflusso e con un numero crescente di visitatori che, pur soggiornando negli agriturismi della campagna volterrana, scelgono di trascorrere le loro giornate in altre località più dinamiche. Secondo diversi cittadini, la gestione della giunta Santi bis avrebbe contribuito a un clima di immobilismo e perdita di slancio, lasciando la città in una fase di difficoltà economica e di calo demografico. Il futuro di Volterra, dicono in molti, dipenderà dalla capacità di rilanciare il turismo con strategie concrete e condivise. Perché oggi più che mai — sostengono i commercianti — servono fatti, non parole.“

Last modified: Novembre 6, 2025