Scritto da admin• 7:54 am• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 01,40 in Via Bruno Buozzi nel Comune di Buti.

Un’auto è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. Nel sinistro il conducente è rimasto ferito, per estrarlo dall’abitacolo e affidarlo al 118 i Vigili del Fuoco hanno utilizzato apposite attrezzature riuscendo ad aprire le portiere, con la messa in sicurezza dei luoghi dell’intervento. Sul posto CC e automedica del 118.

Last modified: Luglio 8, 2024