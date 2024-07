International Beach Soccer a Tirrenia. L’Italia trionfa sulla Svizzera in finale: 3-2

Scritto da Antonio Tognoli• 10:31 pm• Pisa, Attualità, Sport

TIRRENIA – L’Italia del Beach Soccer supera la Svizzera per 3-2 e conquista così l’International beach Soccer Tirrenia 2024 prendendosi la rivincita così sul calcio a 11 che ci ha visto soccombere agli Europei al cospetto degli elvetici.

Una sfida intensa, di alto livello, tra due squadre che hanno dimostrato l’ottimo stato di forma e che potranno essere ancora protagoniste quando tra due mesi torneranno sulla sabbia, per gli Europei, in programma ad Alghero a settembre.

Si chiude così il torneo disputato al Centro di Preparazione Olimpica presso il CPO a Tirrenia, che ha anche assegnato i pass per la fase finale continentale. Per l’Italbeach sono stati cinque giorni emozionanti, partiti con una sconfitta difficilmente preventivabile – contro l’Estonia ai tiri di rigore – e poi proseguiti con un cammino che ha ritrovato gli Azzurri già conosciuti, quelli campioni d’Europa e vice campioni mondiali in carica; un percorso fatto di larghi successi, contro Cechia e Romania, e vittorie di maturità e solidità, come contro la Danimarca. E infine concluso con il titolo dell’International beach Soccer Tirrenia 2024, conquistato al termine di una finale giocata con la consueta solidità, fisica e mentale.



LE PAROLE DI DEL DUCA. Raggiante ovviamente a fine gara il Ct deglI Azzurri, Emiliano Del Duca: “Sono soddisfatto della partita, perché siamo partiti benissimo. Loro sono una squadra forte, ma noi ci siamo difesi bene. Sono contento per i ragazzi e per la nostra Federazione che ci ha messo tanto impegno nell’organizzazione di questa manifestazione”.

ITALIA-SVIZZERA 3-2 (2-0 pt, 0-0 st, 1-2 tt)

Italia: Casapieri; Josep Jr, Bertacca, Camillo Augusto, Remedi | Carpita (P), Genovali, Sciacca, Alla, Zurlo ©, Fazzini, Sassari. All. Emiliano Del Duca.

Svizzera: Eliott; Spaccarotella, Knöpfli J., Ott ©, Hodel | Kessler (P), Rodrigues, Steinemann, Stankovic, Ariel, Gmür. All.: Angelo Schirinzi.

Arbitro 1: Andrei Karhu (EST).

Arbitro 2: Laurynas Arzuolaitis (LTU).

Arbitro 3: Tomáš Nejedlý (CZE).

Arbitro 4: Stefania Bonnici (MLT).

Cronometrista: Raffaele Delvecchio (RSM).

Reti: 08’52”/1T Bertacca (I), 05’06”/2T Bertacca (I), 01’53”/3T Hodel (S), 00’42”/3T Josep Jr, 00’36”/3T Hodel

Note: ammoniti 08’19”/2T Bertacca (I), 04’21”/2T Sciacca (I).

Last modified: Luglio 7, 2024