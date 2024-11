Aumento delle aggressioni al personale sanitario: la ASL Toscana Nord Ovest adotta misure di prevenzione e protezione

Written by admin• 7:02 am• Attualità, Pisa

PISA – Il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario è in costante aumento, con un totale di 585 segnalazioni di aggressioni registrate entro il 30 ottobre 2024, già superiore al totale del 2023. Le aree più colpite includono pronto soccorso, psichiatria, REMS e degenza ospedaliera. Nonostante l’80% delle aggressioni sia di natura verbale, il fenomeno rimane preoccupante.

Per affrontare il problema, la ASL Toscana Nord Ovest ha implementato un sistema di segnalazione e avviato campagne informative, supportate da un gruppo multidisciplinare che analizza il fenomeno da diverse prospettive. Sono stati sviluppati percorsi formativi specifici: uno di base per tutti i dipendenti e uno avanzato, interattivo, rivolto agli operatori più esposti, con focus su tecniche di comunicazione e de-escalation. Inoltre, è stato introdotto un corso sperimentale che insegna a proteggere i punti vitali durante un’aggressione.

Parallelamente, la ASL ha adottato misure concrete, come la presenza di guardie private negli ospedali, l’installazione di pulsanti di emergenza e l’uso di dispositivi geolocalizzati per alcune categorie di personale. Dal 2021 sono state comminate oltre 30 sanzioni per minacce e offese agli operatori, in linea con la legge 113/2020 sulla protezione del personale sanitario.

Nonostante queste azioni, la prevenzione richiede tempo e risorse, e il rafforzamento della formazione è ritenuto cruciale. La direzione generale sottolinea anche la collaborazione con le Prefetture per sviluppare protocolli operativi e migliorare la protezione degli operatori sanitari, mantenendo l’equilibrio tra il dovere di cura e il diritto alla protezione.

