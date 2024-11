Previsioni AI per alluvioni: studio dell’Università di Pisa svela nuovi modelli per monitorare fiumi minori

Written by admin• 8:07 am• Attualità, Pisa

PISA- Uno studio dell’Università di Pisa e del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, pubblicato su Scientific Reports, ha sviluppato modelli previsionali basati sull’intelligenza artificiale (AI) per prevedere fino a sei ore prima le alluvioni causate da fiumi minori e torrenti. Questi corsi d’acqua sono difficili da monitorare, ma l’intelligenza artificiale ha permesso di anticipare i rischi, come evidenziato dagli eventi alluvionali del novembre 2023 in Toscana. I modelli predittivi, addestrati con dati pluviometrici e idrometrici, sono destinati a migliorare la gestione delle emergenze. Il prossimo passo sarà sviluppare software intuitivi per gestire meglio i rischi.

Monica Bini, coordinatrice della ricerca, ha sottolineato che l’AI si è rivelata preziosa, ma le decisioni operative devono essere sempre supervisionate da esperti. Questo approccio si fonda anche sulla collaborazione tra Università di Pisa, il Servizio Idrologico Regionale della Toscana e il Consorzio di Bonifica, con l’obiettivo di ridurre i danni e migliorare la gestione del territorio.

Last modified: Novembre 16, 2024