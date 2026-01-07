Attraversamenti pedonali più sicuri: approvato il progetto per il 1° lotto di illuminazione intelligente a LED

Written by Antonio Tognoli• 10:33 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di impianti ad illuminazione variabile in corrispondenza di diversi attraversamenti pedonali su strade provinciali e regionali in centro abitato. Si tratta di un primo lotto di interventi con l’obiettivo di tutelare maggiormente i pedoni e migliorare la viabilità.

L’intervento prevede l’installazione di sistemi LED a illuminazione intelligente, in grado di rendere gli attraversamenti immediatamente riconoscibili anche in condizioni di scarsa visibilità. Il sistema mantiene un livello luminoso di base e incrementa automaticamente l’intensità quando il pedone attiva l’attraversamento, generando un segnale visivo chiaro e immediato per i conducenti dei veicoli, che vengono così indotti a rallentare e prestare maggiore attenzione.

Il progetto persegue anche un importante obiettivo di accessibilità, attraverso l’adeguamento delle rampe, delle quote di raccordo e delle superfici tattili, consentendo un utilizzo più agevole degli attraversamenti anche alle persone con disabilità motorie o visive. Le soluzioni tecniche adottate riducono inoltre l’impatto sulle infrastrutture esistenti, grazie a scavi limitati e all’impiego di fondazioni metalliche a vite.

Gli interventi del primo lotto interesseranno la SP2 Vicarese, la SP30 e la SRT12, nelle località di Colignola, Ghezzano, La Fontina, Asciano, Molina di Quosa, Ripafratta e San Giuliano Terme.

Il quadro economico del progetto è pari a 220.000 euro. I lavori partiranno nei primi mesi del 2026.

“Si tratta di un intervento mirato di prevenzione che utilizza soluzioni tecnologiche innovative e affidabili per migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali e ridurre i fattori di rischio. L’illuminazione intelligente a LED rappresenta un passo importante per la tutela dei pedoni, in particolare delle persone più fragili e di chi si muove quotidianamente sulle nostre strade. Un’azione concreta, inserita in un percorso più ampio di attenzione alla qualità dello spazio pubblico e alla vivibilità del territorio. Nel 2026 procederemo anche alla progettazione di ulteriori lotti per completare la rete di attraversamenti protetti sul nostro territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso la tutela dei cittadini e la sicurezza stradale”. dichiara l’assessore Marco Balatresi, con delega alla Polizia Municipale.

Last modified: Gennaio 7, 2026