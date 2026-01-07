Mediatori Group porta sorrisi ai piccoli pazienti del Santa Chiara di Pisa

Written by admin• 10:52 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Libri da colorare, giochi e peluche per regalare un momento di gioia ai bambini ricoverati. Mediatori Group ha rinnovato anche quest’anno la propria iniziativa di solidarietà a favore dei piccoli pazienti dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, consegnando nei giorni scorsi materiale ludico e peluche della mascotte “Super Meddi”.

A rappresentare il gruppo erano presenti Enrico Martini e Adele Macelloni, responsabili delle agenzie di Pontedera e Cascina, accolti dal personale medico e infermieristico del reparto, che hanno consegnato i doni destinati ai giovanissimi degenti.

L’iniziativa, già avviata nel 2024, è stata estesa anche alle altre province toscane ed extra-regionali in cui opera il network immobiliare: le “box regalo” sono state distribuite direttamente nei reparti pediatrici di riferimento, trasformandosi in un piccolo ma significativo gesto di vicinanza.

“L’idea è nata lo scorso anno e abbiamo deciso di riproporla nelle province in cui siamo presenti – spiega Mirko Cecconi, amministratore delegato di Mediatori Group –. Con questa iniziativa abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di far sorridere i bambini. In futuro ci piacerebbe poterli invitare anche nelle nostre sedi, insieme alle loro famiglie. Un ringraziamento speciale va al personale sanitario che ogni giorno li assiste”.

Un modo semplice ma concreto per portare un po’ di leggerezza in reparto e ricordare quanto la solidarietà possa fare la differenza.

