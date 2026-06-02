Attacco alla sede del PD di Pontedera: la solidarietà dei Giovani Democratici

Written by Redazione• 11:14 am• Pisa, Attualità, Politica, Politica, Pontedera

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Federazione Provinciale dei Giovani Democratici di Pisa a firma Enrico Bruni

“Nei giorni scorsi il Circolo GD di Pontedera aveva esposto uno striscione sulla vetrina della sede del Partito Democratico con scritto “Solidarietà al Circolo Arci Il Botteghino“.

“Una scelta semplice e chiara, nata dopo la rimozione dello striscione esposto dal Circolo Arci Il Botteghino contro il genocidio in corso a Gaza. Questa mattina quello striscione di solidarietà è stato trovato strappato. Un gesto vile, che più che colpire la nostra comunità, aveva l’obiettivo di tacitare ancora una volta la solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Come Federazione Provinciale dei Giovani Democratici di Pisa esprimiamo piena solidarietà alle compagne e ai compagni del Circolo GD di Pontedera. Chi pensa di intimidirci o di zittire la solidarietà si sbaglia. Continueremo a prendere parola, a stare dalla parte della pace, dei diritti e della libertà del popolo palestinese. Non ci fermeranno. Non ci intimidiranno“.

Last modified: Giugno 2, 2026