Ultraleggero caduto nel Comune di San Miniato: un ferito

Written by Redazione• 12:53 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Miniato, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10 di martedì 2 giugno sulla SS 67 in Via Tosco-Romagnola Ovest nel Comune di San Miniato per un ultraleggero caduto.



Il velivolo per cause in fase di accertamento è atterrato in un campo coltivato ribaltandosi. Il personale VVF ha liberato il pilota rimasto ferito agli arti inferiori per poi consegnalo alle personale sanitario del 118 e messo in sicurezza il luogo dell’intervento.



L’uomo è stato elitrasportato con Pegaso all’ospedale di Cisanello per le cure del caso. Sul posto Misericordia e Carabinieri di San Miniato per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Giugno 2, 2026