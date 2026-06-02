Written by Giugno 2, 2026 12:53 pm Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Miniato, TOP NEWS HOME PAGE

Ultraleggero caduto nel Comune di San Miniato: un ferito

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PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10 di martedì 2 giugno sulla SS 67 in Via Tosco-Romagnola Ovest nel Comune di San Miniato per un ultraleggero caduto.


Il velivolo per cause in fase di accertamento è atterrato in un campo coltivato ribaltandosi. Il personale VVF ha liberato il pilota rimasto ferito agli arti inferiori per poi consegnalo alle personale sanitario del 118 e messo in sicurezza il luogo dell’intervento.

L’uomo è stato elitrasportato con Pegaso all’ospedale di Cisanello per le cure del caso. Sul posto Misericordia e Carabinieri di San Miniato per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Giugno 2, 2026
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