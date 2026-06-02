Vecchiano Civica, Sbragia torna sulla Tari: “Servono soluzioni concrete, il diviso lasciamolo alla matematica”

Written by Redazione• 10:43 am• Vecchiano, Politica

VECCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della lista Vecchiano Civica.

Nel luglio 2024 il consigliere comunale Roberto Sbragia, rappresentante di Vecchiano Civica, parlava di una maggioranza passata dal “per” al “diviso”, sottolineando la progressiva perdita di terreno e di sostegno politico del sindaco all’interno della propria coalizione.

“Oggi, nel giugno 2026, dopo due anni, la questione Tari appare sostanzialmente invariata – afferma Sbragia –. Se comunicare, e comunicare bene, è una base imprescindibile per garantire una corretta informazione alla comunità, quando al ‘per’ si sostituisce il ‘diviso’ il risultato parla da solo”.

Secondo il consigliere, le decisioni della maggioranza non terrebbero adeguatamente conto delle esigenze quotidiane dei cittadini. Al centro della critica resta la gestione della Tari e del servizio di raccolta dei rifiuti.

“Già nel 2024 denunciavamo una situazione difficile – ricorda Sbragia –. La Tari era aumentata fino a raggiungere livelli pesanti per molte famiglie, mentre il servizio di raccolta porta a porta mostrava criticità evidenti: sacchi lasciati per ore lungo le strade, ritiri tardivi, anche in presenza di rifiuti delicati come pannoloni, e situazioni di degrado urbano non accettabili”.

Il consigliere ricorda inoltre la mozione presentata il 18 luglio 2024, con l’obiettivo di rendere più equa la raccolta dei rifiuti. “Passano gli anni, consentitemelo, e la storia si ripete – aggiunge –. Se il passato lo conosciamo e il presente lo viviamo, è proprio da ciò che è accaduto prima che dovremmo imparare a migliorare l’oggi”.

Sbragia richiama poi quanto affermato nell’ultimo Consiglio comunale: “L’amministrazione è ferma, come la torre campanaria che non viene manutenuta. Ma mentre la torre è un simbolo, qui parliamo di ruoli, responsabilità e scelte che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini vecchianesi”.

Da qui l’annuncio di una nuova iniziativa consiliare.

“Io a questa chiamata rispondo ora, come faccio da oltre quattro anni – prosegue Sbragia –. Qui e ora metto il mio ruolo al servizio del benessere quotidiano dei cittadini. Voglio continuare a combattere la battaglia sulla Tari, iniziata nel 2024, e con il mio gruppo presenterò una mozione che rappresenti una soluzione concreta e una valida alternativa all’attuale situazione”.

“Lo faccio non solo come consigliere comunale – conclude – ma come cittadino consapevole del ruolo che ricopre e deciso a contribuire fattivamente a rendere migliore la quotidianità di ogni vecchianese. Sarà mia cura informare tutti i cittadini, attraverso i canali social, sulla data esatta del prossimo Consiglio comunale in cui sarà discussa la mozione sulla Tari. Vecchiano è di tutti ed è per tutti: il diviso lasciamolo alla matematica”.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 2, 2026