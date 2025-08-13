Atalanta-Pisa, trasferta con obbligo di tessera del tifoso

Written by admin• 5:18 pm• Pisa SC

PISA – In vista della sfida del 24 agosto a Bergamo contro l’Atalanta, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, arrivano restrizioni importanti per i tifosi del Pisa Sporting Club. Il match, considerato a rischio, ha infatti portato il GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza) ad adottare misure organizzative straordinarie su indicazione della Questura.

Il provvedimento stabilisce che i biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili esclusivamente da chi ha aderito al programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club 1909, indipendentemente dalla residenza. Inoltre, i residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare solo tagliandi per il settore ospiti, con l’obbligo di rispettare l’incedibilità del biglietto: niente cessioni o cambi nominativi.

A livello logistico e di sicurezza, verranno intensificati i controlli agli ingressi: rafforzati sia i servizi di stewarding che le operazioni di prefiltraggio e filtraggio previste dalle normative vigenti.

Una trasferta delicata, dunque, non solo sul piano sportivo, ma anche su quello dell’ordine pubblico.

