Aeroporti, dopo l’intervista a Naldi tornano i dubbi sul futuro del Galilei: «Quali effetti avrà lo sviluppo di Peretola?»

Written by Redazione• 11:06 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale Enrico Bruni (PD), in risposta all’intervista a Roberto Naldi, sulle prospettive dell’aeroporto Galilei e sulle possibili conseguenze dello sviluppo di Peretola.

La crescita dei passeggeri a Pisa e il nuovo terminal arrivi sono segnali positivi, ma resta da chiarire quale effetto avrà l’espansione dell’aeroporto di Firenze sulle prospettive del Galilei. È il tema al centro di un intervento che prende spunto dall’intervista di Roberto Naldi al Tirreno e riprende le preoccupazioni espresse dagli Amici di Pisa.

Nel testo si osserva che Firenze è cresciuta percentualmente più di Pisa già prima della realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal. L’aumento della capacità di Peretola, si sostiene, potrebbe accentuare la concorrenza tra due scali che attingono almeno in parte allo stesso bacino di utenza. Da qui la richiesta a Toscana Aeroporti di spiegare come sarà garantita la complementarità tra gli aeroporti e quali obiettivi siano previsti per rotte e collegamenti stabili dal Galilei.

L’intervento richiama anche l’accessibilità dello scalo pisano e indica nel quadruplicamento e nella velocizzazione della linea ferroviaria Pisa–Firenze un investimento che avrebbe potuto ampliarne il bacino di utenza. Su questo fronte viene giudicata «gravemente insufficiente» l’azione del sindaco Michele Conti, al quale si rimprovera di non aver costruito un’iniziativa politica comune con i territori della Toscana costiera.

Un’ulteriore richiesta di chiarimento riguarda il terminal: il progetto illustrato nel 2018 indicava per la prima fase una capacità di 6,5 milioni di passeggeri annui, mentre Naldi ha parlato di una potenzialità di 8,5 milioni. «Quali interventi consentono di aggiungere quei due milioni di passeggeri? Esiste un nuovo masterplan che lo prevede e ne indica investimenti e tempi?», si chiede nel testo, sollecitando Toscana Aeroporti a rendere pubblici i progetti e il sindaco a chiederne la presentazione alla città.

«Una strategia che rafforzasse Firenze indebolendo il ruolo di Pisa produrrebbe uno squilibrio destinato a pesare sull’intera regione», conclude l’intervento.

Last modified: Settembre 25, 2026