Assemblee sindacali e sciopero lunedì 16 settembre: Geofor comunica eventuali disservizi

Scritto da admin• 10:17 am• Attualità, Pisa

PISA – Geofor comunica che a causa di assemblee sindacali, i servizi svolti nei giorni 9, 11, 12 e 13 settembre potrebbero subire dei ritardi.

Informa, altresì, che la Federazione della Unione Sindacale di Base ha proclamato uno sciopero per l’intera giornata di lunedi 16 settembre. Durante lo sciopero verranno garantiti i servizi minimi essenziali.

In vista dello sciopero, Geofor consiglia comunque di esporre i rifiuti della raccolta “porta a porta” secondo il calendario previsto, tenuto conto che non è possibile prevedere il tasso di adesione allo sciopero stesso.

Se la raccolta non venisse effettuata e non essendo possibile calendarizzare puntualmente eventuali recuperi, gli utenti sono pregati di ritirare comunque il contenitore/sacco, per poi esporlo nel passaggio successivo previsto dal calendario per il materiale da conferire.

Geofor si scusa coi cittadini e con le amministrazioni comunali per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti.

Last modified: Settembre 8, 2024