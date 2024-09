Tavolo sul Turismo Destinazione Pisa: si va verso una visione collettiva di città all’avanguardia

Scritto da admin• 10:05 am• Attualità, Pisa

PISA – Si è tenuto lo scorso 6 agosto l’atteso tavolo partecipativo del turismo organizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Pisa.

Erano presenti tutti i soggetti istituzionali del territorio interessati dalla realizzazione di un nuovo ecosistema turistico della città di Pisa (Aeroporto, Camera di Commercio, CNA, Confcommercio, Confesercenti, il nuovo Direttore dei Musei Statali di Pisa, Federalberghi, Fondazione, Opera Primaziale, Sistema d’Ateneo dell’Università di Pisa, Parco di San Rossore, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S.Anna, Soprintendenza, Università di Pisa).



L’incontro ha fatto seguito a riunioni precedenti, che hanno portato alla redazione del Piano di Sviluppo Turistico e anche a seguito del finanziamento ottenuto con l’aggiudicazione del bando del Ministero del Turismo con il progetto “Valorizzazione dell’offerta turistica della città di Pisa” si è passati dalle strategie alle azioni al fine di dare vita ad un modello organizzativo, con logica di impresa, per una visione collettiva della destinazione turistica.



L’assessore al Turismo Paolo Pesciatini ha ribadito la necessità di “un sistema coerente, omogeneo, integrato, condiviso e sostenibile di accoglienza, ospitalità ed esperienze che coinvolga tutte le componenti che operano nell’ambito del turismo nel e per il nostro territorio che deve essere considerato un soggetto vivente ad alta complessità“. L’incontro, oltre che un momento di ulteriore riflessione, è stato chiaramente operativo come tappa di restituzione del lavoro svolto e degli obiettivi futuri. Infatti, a seguito della illustrazione, da parte di Promo PA fondazione e Simurg, intorno alla realizzazione di itinerari e prodotti turistici integrati frutto del lavoro dei primi tavoli fra gli operatori, è stato illustrato il piano di comunicazione della destinazione da parte di Danae Project. Poiché tra gli obiettivi fondamentali c’è il rifacimento della segnaletica turistica, Skylab Studios ha illustrato le novità che caratterizzeranno la nuova cartellonistica con QRcode, in più lingue e soprattutto accessibile a tutti.



“Un sistema strutturato di politiche locali di destinazione, ha affermato Pesciatini, non può prescindere dalla dotazione di strumenti tecnologici adeguati e aggiornati per leggere ed elaborare i dati” da qui l’illustrazione da parte del Centro Studi Turistici di quanto è stato fatto per la costruzione di un sistema di conoscenza delle dinamiche turistiche da parte del Comune che si è dotato di un modello all’avanguardia che consente di mettere insieme tutti i dati necessari per sviluppare le politiche turistiche, gli indici di gradimento, la scelta dei mercati etc. In aggiunta a tutto questo, al fine di trasformare i nostri ospiti/turisti in “residenti temporanei“, “occorre, continua Pesciatini, che il contesto nel quale ci troviamo ad operare venga sentito come uno spazio esperienziale e di consumo in cui la comunità residente sia parte attiva“.

Proprio da questa considerazione la Cooperativa Cristoforo e Aedeka hanno rappresentato i progetti sia da sviluppare che ancora in essere per l’engagement della comunità e dei cittadini come parte essenziale di tutto il processo organizzativo. Il parterre presente, al termine degli interventi, ha confermato la volontà di proseguire nel lavoro svolto mediante un continuo coordinamento tra operatori pubblici e privati secondo il modello delle DMO per una governance del turismo, efficiente e partecipata, con specificici obiettivi per elevare la permanenza media, distribuire i flussi, caratterizzi l’offerta turistica integrata che

ampli e migliori quella presente, e con strategie dinamiche continui a lavorare su una comunicazione sempre più efficace, sull’accoglienza, sull’Osservatorio Turistico, su un calendario di eventi condiviso etc.: il tutto, è stato ribadito, secondo un sistema coordinato, che diventi un vero e proprio modus operandi codificato tra tutte le parti per definire strategie, condividere e pianificare le azioni e gli interventi futuri come intrapreso fino a questo momento con i risultati raggiunti.

