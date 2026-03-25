Assemblea pubblica a Cep e Barbaricina: confronto con i cittadini e focus sugli interventi nei quartieri

Written by Redazione• 11:56 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è svolta martedì 24 marzo all’Auditorium della Misericordia l’assemblea pubblica rivolta ai quartieri Cep e Barbaricina, terza tappa della campagna di ascolto promossa dall’Amministrazione comunale “Il quartiere del futuro per la città che cambia”.

All’incontro, con la partecipazione del sindaco Michele Conti e della Giunta, hanno preso parte numerosi cittadini che hanno portato segnalazioni e richieste. Il percorso proseguirà il 14 aprile a Tirrenia e si concluderà il 26 maggio a Putignano.

Nel corso dell’assemblea il sindaco ha illustrato le principali caratteristiche dei due quartieri e gli interventi realizzati negli ultimi anni, con particolare attenzione a manutenzioni, mobilità e impianti sportivi, per un investimento complessivo superiore ai 12 milioni di euro.

Tra le opere principali, il potenziamento della Cittadella dello sport a Barbaricina, con la riqualificazione del campo scuola “Cino Cini”, il recupero del Palazzetto dello sport e l’avvio dei lavori per la nuova piscina comunale, prevista entro il 2027. Al Cep è invece in costruzione la nuova palestra polivalente finanziata con fondi PNRR, che sarà pronta nel 2026.

Sul fronte della mobilità sostenibile, realizzate nuove piste ciclabili lungo l’Arno, sul viale delle Cascine e nelle principali direttrici urbane, insieme a interventi sulla sicurezza stradale con nuove rotatorie e attraversamenti ciclopedonali.

Numerosi anche gli interventi di riqualificazione urbana, tra cui la trasformazione di piazzale Donatello in spazio pedonale, il recupero di aree verdi e corti interne, il rifacimento di marciapiedi e asfalti e la sistemazione di parcheggi.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’edilizia residenziale pubblica: negli ultimi anni sono stati recuperati 35 alloggi al Cep, con ulteriori interventi in corso, insieme a lavori di manutenzione, efficientamento energetico e miglioramento del decoro urbano.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra amministrazione e cittadini, con l’obiettivo di raccogliere esigenze e proposte per lo sviluppo futuro dei quartieri.

Last modified: Marzo 25, 2026