Rientrano a Castel San Niccolò le opere esposte per “Natale in Opera”

Written by Redazione• 11:53 am• Pontedera, Attualità, Cultura

PONTEDERA – Si conclude la prima fase della collaborazione artistica tra Pontedera e Castel San Niccolò. L’opera “Comunità” di Giuliano Tomaino, esposta nei mesi scorsi in piazza Cavour, ha fatto ritorno nel borgo del Casentino da cui era partita, insieme a tre opere dedicate a San Francesco che erano state collocate nella Chiesa del Crocifisso.

Nella serata di ieri è stata inoltre rimossa la statua monumentale di Pinocchio realizzata da Marcello Scarselli, installata davanti al Palp in occasione della mostra “Pinocchio e i Carabinieri”. Nei prossimi giorni saranno tolte anche le altre opere di Tomaino esposte all’aperto nel centro cittadino.

Si chiude così un primo capitolo di scambio culturale tra i due Comuni, avviato durante le festività natalizie. Dal Casentino erano arrivate a Pontedera alcune opere di Tomaino, mentre dalla città della Piaggio erano state inviate due Vespa giganti realizzate per i Vespa World Days 2024 e la panchina “skimmata” dell’artista Skim.

“Abbiamo scritto un primo capitolo importante – ha commentato il sindaco Matteo Franconi – e ora è il momento dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa collaborazione. L’obiettivo è proseguire su questa strada, rafforzando un rapporto basato su arte, amicizia e condivisione tra le comunità”.

L’intesa tra Pontedera e Castel San Niccolò guarda infatti al futuro, con l’idea di sviluppare nuove iniziative culturali e progetti comuni nel segno dell’arte diffusa.

Last modified: Marzo 25, 2026