Written by Marzo 25, 2026 11:56 am Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

Alla Città del Teatro arriva “Trame su misura vol. 2” per bambini e famiglie

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CASCINADomenica 29 marzo alla Città del Teatro di Cascina va in scena“Trame su misura vol. 2”, lo spettacolo di Renzo Boldrini (Giallo Mare Minimal Teatro) pensato per bambini dai 4 anni e per le loro famiglie.

Uno spettacolo che trasforma il racconto in un’esperienza visiva coinvolgente: parole, immagini e disegni prendono forma dal vivo, dando vita a storie che nascono davanti agli occhi del pubblico.

Il viaggio si apre con “Cappuccetto Bang Bang”, una rilettura ironica e sorprendente della fiaba classica, ispirata allo stile di Roald Dahl, e prosegue con “C’era una volta… piena di stelle”, racconto poetico ispirato a Gianni Rodari.

Due storie diverse, unite da un filo comune: il rapporto tra nonni e nipoti, raccontato con leggerezza, fantasia e profondità.

Lo spettacolo unisce teatro d’attore, lettura animata e disegno dal vivo, creando uno spazio dinamico capace di coinvolgere bambini e adulti in un’esperienza condivisa.

Appuntamento alle ore 17.30. Durata 50 minuti. Biglietti da 5 a 9 euro, disponibili online su Ticketone e presso la biglietteria del teatro.

Last modified: Marzo 25, 2026
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