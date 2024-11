ASL Toscana Nord Ovest condanna l’atto vandalico sulla panchina dedicata a Barbara Capovani

Written by admin• 3:21 pm• Attualità, Pisa

PISA – La direzione della ASL Toscana nord ovest condanna fermamente l’atto vandalico che ha deturpato la targa sulla panchina dedicata a Barbara Capovani.

“Un gesto che ha suscitato grande indignazione in tutti noi. Purtroppo, la violenza contro i professionisti della salute e le donne continua ad aumentare, come conferma l’incidente avvenuto proprio nei giorni del 25 novembre. Ogni giorno assistiamo a violenze verbali e fisiche rivolte a chi ha dedicato la propria vita alla cura degli altri. Le misure di sicurezza che abbiamo implementato non sono più sufficienti, nonostante gli sforzi per aumentarle, soprattutto nelle aree più vulnerabili. È necessario un cambiamento culturale profondo, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Da parte nostra, continueremo a formare i nostri operatori per difendersi da ogni forma di violenza. Barbara Capovani rimarrà sempre nel cuore di tutti noi; nessun atto vandalico potrà cancellare la sua memoria. Un pensiero di affetto va alla sua famiglia e ai suoi colleghi, che ogni giorno con determinazione e impegno portano avanti il suo lavoro di assistenza e cura per le persone più vulnerabili che si rivolgono ai nostri servizi.”

