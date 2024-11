Confesercenti Pisa: “Sosteniamo i negozi tradizionali con iniziative di qualità e diciamo no al Black Friday”

Written by admin• 3:05 pm• Attualità, Pisa

PISA – Le eccellenze enogastronomiche locali hanno invaso il centro storico di Pisa, con oltre venti attività commerciali della zona di Borgo che hanno ospitato prodotti tipici del nostro territorio. Olio, vino, pane, miele, cioccolato, tisane e birra artigianale sono stati i protagonisti di “Sapori d’autunno in Borgo”, evento che ha animato i negozi sabato 16 novembre. Organizzato dai commercianti con il patrocinio del Comune di Pisa e di Confesercenti Pisa, l’iniziativa ha riscosso grande successo.

Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa, ha spiegato che le attività commerciali di Borgo Largo, Borgo Stretto, via San Francesco, via Rigattieri, piazza del Pozzetto e via del Castelletto hanno deciso di ospitare aziende locali per far conoscere le loro eccellenze e offrire un’opportunità in più per fare shopping nel centro storico, specialmente nei negozi tradizionali. Di Sabatino ha inoltre annunciato l’intenzione di trasformare questa iniziativa in un appuntamento fisso, con la prossima edizione già programmata per i primi mesi dell’anno prossimo.

Confesercenti, infatti, sottolinea come iniziative del genere siano cruciali per sostenere il commercio tradizionale. “Il commercio tradizionale sta attraversando un periodo difficile, con una crescente concorrenza dalla grande distribuzione e dal commercio online. Il Black Friday, che si avvicina, rischia di danneggiare ulteriormente il Natale dei negozi di vicinato”, ha affermato Di Sabatino. I dati di uno studio commissionato da Confesercenti rivelano che, tra le vendite natalizie, il commercio online e le grandi piattaforme stanno prevalendo, con sei acquisti su dieci effettuati sul web.

Infine, il presidente di Confesercenti ha evidenziato come, tra il 2014 e il 2024, oltre 140.000 negozi al dettaglio abbiano chiuso in Italia, con una particolare perdita di attività di vicinato, come negozi alimentari, bar e edicole. Per questo, ha invitato tutti a fare shopping nei negozi sotto casa, per salvare le piccole imprese e sostenere l’economia locale.

Last modified: Novembre 27, 2024