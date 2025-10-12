Written by Ottobre 12, 2025 5:06 pm Pontedera, Calcio Serie C, Sport

Ascoli vs Pontedera, ecco le formazioni

HomePontedera, Calcio Serie C, SportAscoli vs Pontedera, ecco le formazioni

PISA – Queste le formazioni ufficiali di Ascoli – Pontedera, IX giornata del Campionato di Serie C, girone B:

di Leonardo Miraglia

Last modified: Ottobre 12, 2025
Previous Story
Elezioni regionali in Toscana: alle 12 affluenza al 9,95%
Next Story
Parla keniota la XIX edizione della Pisa Half Marathon

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti