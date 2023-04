Ascoli-Pisa, il via alla prevendita

Scritto da admin• 2:35 pm• Pisa SC

PISA – La società Ascoli Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Ascoli-Pisa, in programma allo Stadio “Del Duca” lunedì 1 maggio (ore 15) inizierà mercoledì 26 aprile (ore 16).

Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare esclusivamente i tagliandi relativi al Settore Ospiti (capienza 900 posti); la prevendita terminerà improrogabilmente alle ore 19 di domenica 30 aprile.

I biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone al prezzo di 14 euro. La società Ascoli Calcio informa inoltre che non sarà consentito il cambio nominativo e che il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone. Importante: “Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet

ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it)“.

Questo il percorso consigliato per raggiungere lo stadio. Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

Last modified: Aprile 26, 2023