Agrifiera 2023: il programma di mercoledì 26 aprile

AGRIFIERA 2023: la giornata di mercoledì 26 aprile con tante iniziative allo spazio convegni a partire da “Non c’è niente da ridere”, “Il pane della salute. Lavori in corso“, “Uno sguardo al futuro: il piano integrato del Parco tra biodiversità, agricoltura, comunità“.

Al via le iscrizioni per il Concorso per la migliore Torta co’ bischeri che vedrà le premiazioni nell’ultimo giorno dell’Agrifiera (1 maggio)

Mercoledì 26 aprile sarà una giornata densa di iniziative per Agrifiera al Parco della Pace di Pontasserchio (fino al Primo maggio).

Presso lo spazio convegni alle ore 15 si terrà il cortometraggio “Non c’è niente da ridere” a cura dell’associazione La Tartaruga, la Compagnia dei Miracoli e consulta del Volontariato SGT, sarà presente l’Assessora Lara Ceccarelli. Alle ore 17 “Il pane della salute. Lavori in corso” a cura del dipartimento Scienze agrarie, alimentari, agro-ambientali, con la professoressa Monica Angelucci, il professor Giuseppe Conte, la professoressa Manuela Giovannetti e l’assessore Filippo Pancrazzi.

Alle ore 21 “Uno sguardo al futuro: il piano integrato del Parco tra biodiversità, agricoltura, comunità”. Saranno presenti Sergio Di Maio, Sindaco di San Giuliano Terme, Lorenzo Bani, presidente del Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, l’architetto Andrea Porchera del Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, Paolo Rossi, direttore Unione agricoltori.

Al Parco della Pace di Pontasserchio tante altre iniziative, dalle lezioni AgriDog ai balli, fino allo sport, insieme agli immancabili giri a cavallo e sui pony insieme agli spettacoli equestri, fino alle lezioni di yoga e all’esibizione di zumba (maggiori dettagli nel programma completo).

E non può essere Agrifiera senza il consueto Concorso per la migliore Torta co’ bischeri che vedrà la proclamazione il 1 maggio, ultima giornata della dieci giorni al Parco della Pace.

Le sottoscrizioni si possono effettuare presso lo stand del Comune, accanto all’Area istituzionale, riempiendo l’apposito modulo con annesso regolamento. Possibile iscriversi fino alla mattina del 1 maggio: nella stessa mattinata si dovranno consegnare le torte (ne basta anche metà) dalle ore 11 alle 13 sempre presso lo stand comunale.

La giuria, composta da tre cuoche di Geste, valuterà le torte nel primo pomeriggio e alle ore 17 verrà proclamata la vincitrice che riceverà in premio un cesto di prodotti del territorio presso lo Spazio dibattiti.

Le giornate del 26, 27 e 28 aprile saranno ad ingresso libero (negli altri giorni è previsto un biglietto unico € 5). I residenti del comune di San Giuliano Terme, nella Giornata del territorio del 30 aprile, potranno entrare gratuitamente esibendo un documento di residenza. I bambini fino a 10 anni, over 70, persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Possono entrare i cani se accompagnati al guinzaglio.

Mercoledì 26 aprile – Il programma completo

EVENTI OLTRE FIERA Ore 9.00: PASSEGGIANDO IN COMUNE Lezione di Yoga itinerante con Francesca Mori. Polisportiva Sangiulianese

Sala Convegni

ore 15.00-17.00: “NON C’È NIENTE DA RIDERE” cortometraggio, a cura dell’ Associazione La Tartaruga, la Compagnia dei Miracoli e Consulta del Volontariato SGT, sarà presente l’Assessora Lara Ceccarelli

ore 17.00-19.00: Il pane della salute. Lavori in corso, a cura Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari, Agro-ambientali, saranno presenti Prof. Monica Angelucci, Prof. Giuseppe Conte, Prof. Manuela Giovannetti e Ass. Filippo Pancrazi

ore 21.00-23.00: Uno sguardo al futuro: il piano integrato del Parco tra biodiversità, agricoltura, comunità. Presenzia Sergio Di Maio, Sindaco di San Giuliano Terme, Lorenzo Bani, presidente del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, Architetto Andrea Porchera, Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, Paolo Rossi, direttore Unione Agricoltori

Area AgriHorse

ore 15.00: Giri pony a cura dell’ASD In Battaglino Arena centrale Movimentazione cavalli e pony games

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

Ore 16,30: Arena centrale: esibizione di obbedienza in gruppo e di gioco Campo delle emozioni e ASD Nose Academy

Spazio AgriArena

ore 16.00-18.00: “Più suoni più pensi” esibizione musicale a cura delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto “Livia Gereschi” di Pontasserchio

ore 19.00-20.00: esibizione di Zumba a cura della a.s.d. Polisportiva Sangiulianese

