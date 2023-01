Arturo Calabresi: “Rammarico per i tre punti persi, dobbiamo tasformarlo in energia positiva”

Scritto da admin• 4:59 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della gara fra Como e Pisa arriva l’analisi del difensore Arturo Calabresi.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente c’è rammarico quando perdi tre punti in extremis, ma dovremmo trasformare ciò in energia positiva per affrontare la prossima gara di Genova”,

“Credo comunque che abbiamo avuto una reazione giusta una volta andati in svantaggio, poi nel pareggio e nel gol di vantaggio di Tano Masucci, che ci teniamo stretto, il suo gol è stato eccezionale”.

“A Genova sarà una bella partita, deve essere l’occasione per rilanciarci, abbiamo tutte le carte in regola “.

Last modified: Gennaio 21, 2023