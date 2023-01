Gaetano Masucci: “Contento per il mio gol, ma brucia la vittoria sfuggita nel finale”

Scritto da admin• 5:06 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Da subentrato aveva provato a dare una gioia alla sua squadra e agli oltre 150 tifosi nerazzurri giunti al Sinigaglia Gaetano Masucci che con un sinistro straordinario al minuto 83 aveva completato la rimonta nerazzurra. Ecco le sue parola a fine gara.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo la gioia per il gol non è piena e questo dispiace, brucia un pò il pareggio in extremis, dobbiamo accettare questo ed andare però a Genova carichi per vincere. Non era facile ripartire dopo una sconfitta ed invece la squadra ha reagito.

“Questo episodio finale ci ha tolto un pò la gioia, ma dobbiamo reagire a cominciare da Genova”.

“Su Moreo, lo conoscevo dall’Entella, era un ragazzinp, ma già si vedeva il suo valore. Inoltre è un gran giocatore ed un bravo ragazzo, sono contento che sia con noi, sarà un valore aggiunto che si sposa alla perfezione con la piazza. “

Last modified: Gennaio 21, 2023