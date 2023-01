Luca D’Angelo: “Dovevamo gestire meglio il risultato. Mercato? Mi auguro sia chiuso”

Scritto da admin• 4:55 pm• Pisa SC

PISA – Luca D’Angelo analizza il pareggio in extremis fra Como e Pisa con la vittoria sfuggita in extremis.

di Maurizio Ficeli

“È vero che mancavano pochi secondi alla fine, ma ormai è successo, guardiamo avanti. Quando si prende gol negli ultimi secondi, si va a cercare il problema, ma non c’è. Dovevamo gestire meglio il risultato. Masucci ha fatto un gran gol. Moreo direi che è entrato bene. Penso comunque che la squadra ha fatto una buona partita complessivamente, dovevamo stare attenti negli ultimi minuti, però nel calcio succede. Comunque abbiamo disputato una partita tosta in un campo difficile, la squadra in svantaggio ha reagito e pareggiato. Io credo che sono più le cose positive che negative A Genova abbiamo la possibilità di vincere e di fare una bella partita. Mercato? Mi auguro sia chiuso“.

