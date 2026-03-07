Novecento supporters nerazzurri all’Allianz Stadium a sostenere i propri beniamini

Written by Redazione• 11:18 pm• Pisa SC

TORINO – Buona la presenza dei tifosi nerazzurri anche all’ Allianz Stadium di Torino per la gara in notturna con la Juventus.

di Maurizio Ficeli

Circa 900 supporters nerazzurri sono partiti nel primo pomeriggio alla volta del capoluogo piemontese per sostenere la squadra, nonostante la difficile posizione di classifica, ma la fede nerazzurra va al di là dei risultati. Erano presenti i clubs come l’Autonomo, San Romano ed il Centro Coordinamento che aveva organizzato una gita di tre giorni, mentre erano assenti i gruppi della Nord, a causa dell’obbligo della tessera del tifoso, ma coloro che erano presenti hanno fatto sentire tutto il calore ai proprio beniamini,con sventolio di bandiere e cori, mentre i tifosi di casa sono rimasti in silenzio per 15 minuti per protesta riguardo alla gestione dei biglietti per le trasferte. Inizia la gara e con essa la rumba del tifo nerazzurro “Siamo qui perché devi vincere!!”seguito da” Ale, Ale Pisa!! “!! E si avanti con i cori” Non ti arrendere mai, lotta e vinci per noi!! piuttosto che con “Forza nerazzurri ole” .

Il Pisa prova a portarsi avanti spinto dal coro “Vamos, Vamos, grande Pisa, Vamos, Vamos a segnare!!” I nerazzurri reggono bene e la gente di fede nerazzurra prosegue nel sostegno” Pisa ole sei la droga per me, ed ovunque sarai non ti lascerò mai”. La gara rimane in parità ed i cori continuano senza sosta :”Lotta ancora, oggi come allora, per la nostra storia, noi saremo sempre qua”. Anche gli ultras della Juve si sono lasciati andare ad insulti verso Pisa, malgrado non fossero presenti i gruppi ultras nerazzurri dimostrando, una grande mancanza di mentalità ultras ed a quel punto anche i tifosi nerazzurri hanno risposto per le rime!! Il primo tempo finisce a reti bianche ma nella ripresa la Juventus sblocca il risultato a proprio favore, finendo per vincere 4 a 0. Ma il tifo continua senza sosta fino alla fine ed oltre.

Last modified: Marzo 8, 2026