Arno Music Festival, il 6 maggio per la prima volta a Pisa un concerto su un palco galleggiante a favore della Piccola Jo. Molti gli ospiti invitati

Scritto da Antonio Tognoli• 9:20 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Un fiume di musica. L’Arno finalmente navigabile è anche questo. La Cooperativa Esibirsi e il Comune di Pisa presentano Arno Music Festival, un grande concerto in programma sabato 6 maggio dalle 19 alle 22, a ingresso gratuito.



di Antonio Tognoli

Un palco galleggiante sulla promenade fluviale del centro cittadino per offrire una vetrina privilegiata a tanti giovani musicisti toscani, grazie a un cofinanziamento comunale e regionale. Ospiti d’onore Le Dolce Vita e Aleandro Baldi, protagonisti nella puntata de “I migliori anni” di Carlo Conti in onda il 5 maggio in prima serata su Raiuno, e il sassofonista Andrea Poltronieri, che vanta collaborazioni con i principali artisti italiani. “Esibirsi” ha vent’anni di esperienza nello spettacolo e ha realizzato oltre 300 mila eventi in tutta Italia.



L’idea del concerto sull’Arno è dell’assessore Raffaele Latrofa, con delega alla navigabilità del fiume, che ha conquistato un finanziamento ad hoc della Regione Toscana per la promozione di giovani artisti del territorio. Insieme all’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, ha lavorato al progetto costruendo un evento unico nel suo genere, ma destinato a ripetersi periodicamente per offrire un palco in più ad artisti toscani e non solo toscani e un’occasione di intrattenimento in un contesto irripetibile reso prezioso dalla straordinaria bellezza dei Lungarni cittadini. “Arno Music Festival” sarà condotto da Leonardo Ghelarducci ed Eleonora Di Miele, il direttore artistico è Alex Leardini, mentre gli artisti toscani che parteciperanno al concerto sono Alberto Nelli, Cubi Rossi, Quadrosonar, Night Fisher, Caporali Coraggiosi, Martina Niccolai, Capo Horn, Giorgio Vaglini, Eleonora Pischedda e Diego Cassettari. La serata è dedicata alla piccola Jo, la bambina pisana affetta da una rara malattia, e servirà a sostenere la raccolta fondi per sostenere le cure.

I CUBIROSSI sono potenza ed energia allo stato puro. Pop/Rock con una forte componente elettronica. Un Power Trio pisano con una grande ambizione e un notevole impatto Live: vincitori del Contest nazionale Emergenza Festival 2019, OPENER dei concerti di Morgan, Cristina D’Avena, Giorgio Panariello, Sonohra, Dari, ed Elisa (Back to The future Tour) Hanno appena concluso il tour invernale toccando alcune delle principali live club d’Italia:

Diego Cassettari Nato a Lucca nel 1980. La Musica la considera un’ amante prepotente, tant’è che per quante volte se la sia lasciata alle spalle , essa lo ha ripreso con Forza , ormai rassegnato all’età di 41 anni ha deciso di sposarla perché solo quando è in Sua compagnia si sente libero di essere se stesso fino in fondo .

Capo Horn é un duo musicale è composto da Antonio Manzoni (Italia) e Israel Barroso (Brasile). Dalla bossanova brasiliana al folk, dal jazz al pop, dal country alla musica italiana: due amici da mondi e culture differenti si incontrano per suonare insieme

Breve Bio Quadrosonar. Nascono come Black Lies, e dopo due album pubblicati e tour italiani ed europei, il cantante e tastierista Francesco Thomas Ferretti assieme al batterista Salva La Bella con Matteo Quiriconi alle chitarre e Alessio Landi al basso, danno inizio al nuovo progetto Quadrosonar.Cantato in italiano, fusione di stile prevalentemente rock elettronico con altri generi, realizzano nel 2018 l’album d’esordio ‘Fuga sul Pianeta Rosso’.L’interesse per il suono accompagna i Quadrosonar verso una sensibilità riconducibile alla musica per film dove il loro graffio rock va a fondersi con le eteree armonizzazioni del mondo cinematografico.Questa predisposizione fa nascere il nuovo lavoro, un concept album dal titolo

“La Composizione dell’aria”.

Line up attuale della band

Francesco Thomas Ferretti / voce, piano, sintetizzatori, computer sequencer

Andrea Niccolai / batteria, drum pad machine

Matteo Quiriconi / chitarra, lap steel

Francesco Rossi / basso

ANDREA POLTRONIERI. SAXOFONISTA, tra le sue collaborazioni, Stadio, Zelig, Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi, Colorado, Quelli che il calcio. Attualmente in Tour con Cristina D’Avena, al suo attivo 6 album

Martina Niccolai è una cantante solista pisana. Recentemente è stata tra i partecipanti dell’anteprima del programma di Fiorello “Viva Rai 2” in onda la mattina su Rai 2. Nel 2019 è stata Finalista del talent show “STRIX FACTOR” di Striscia la Notizia, Mediaset, condotto da Mitchelle Hunziker e Gerry Scotti. Presenterà un inedito prodotto da Pedro López della TNP Records , intitolato “Funky Love”.

Caporali Coraggiosi è il tributo ufficiale ai “Capitani Coraggiosi” , Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Unico in Italia , è uno spettacolo che include musicisti, cantanti, vocalist, perforare e un corpo di ballo ufficiale. I due solisti sono Marco Forconi (founder del progetto, interpreta Morandi) e Valerio Simonelli (interpreta Baglioni), sono entrambi Pisani Doc. Nel cast anche la vocalist Valentina Caturelli già vista a The Voice Of Italy su RAI2 e Tal e quali show su Rai1 Guido Tognetti, Direttore artistico di Claudio Baglioni, ha girato un video nel quale ci augura in bocca al lupo, mentre Gianni Morandi ha incontrato direttamente i Caporali al Teatro Duse di Bologna complimentandosi per lo spettacolo posando per la copertina della Brochure ufficiale

Last modified: Aprile 29, 2023