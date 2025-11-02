Ardian Ismajli: “Abbiamo iniziato male, poi ci siamo ripresi bene e potevamo vincere”

Written by admin• 5:21 pm• Pisa SC

TORINO – Ardian Ismajli nella sala conferenze dell’Olimpico Grande Torino commenta il pareggio dei granata con il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Per i tifosi è stata una partita divertente con quattro gol. Il Primo tempo siamo partiti male, comunque abbiamo pareggiato e potevamo fare anche il 3 a 2. Oggi abbiamo subito tanti contropiede dal Pisa abbiamo preso tante imbucate, con errori, uno da parte mia”.

“Dopo il 2 a 0 dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che ci hanno sostenuto. Sul derby è il primo per me con la maglia del Toro ma siamo tutti pronti, sappiamo cosa significa il derby per i nostri tifosi e speriamo di fare bene”.

Last modified: Novembre 2, 2025