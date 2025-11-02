Alberto Gilardino: “La squadra è sempre stata dentro la partita”

Written by admin• 5:29 pm• Pisa SC

TORINO – Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha analizzato nella sala conferenze dell’Olimpico Grande Torino il pareggio ottenuto dai suoi ragazzi.

di Antonio Tognoli

Prima di inziare la conferenza Gilardino fa le condoglianze alla famiglia per la scomparsa dell’ex allenatore del Pescara Alberto Galeone.

“Analizzando la gara devo nuovamente dire bravi ai ragazzi per l’impatto nella partita e per quello che abbiamo fatto nei primi minuti”.

“E’ normale che quando concedi campo ed individualità ad una squadra come il Torino come è successo nel finale di primo tempo ci sta di prendere due gol. Noi siamo stati comunque dentro la partita, non abbiamo mai subito, veniamo da quattro risultati utili consecutivi, non sarà facile per nessuno venire qui e portare via punti da questo stadio”

“Abbiamo cinque giorni per preparare la partita contro la Cremonese, squadra in salute che ha un allenatore che sa come si fa a preparare queste partire. Faremo del nostro meglio come abbiamo fatto oggi per vincere, questa squadra ha grandi margini di miglioramento”

