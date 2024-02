ARCI Pisa, la maggioranza ostaggio di Ziello e Ceccardi

Scritto da admin• 3:12 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e rendiamo noto il comunicato di ARCI Pisa.

“La maggioranza è stata evidentemente condizionata da Ziello e Ceccardi, tradendo così Conti e Mattarella. Questo è quanto emerge chiaramente dal Consiglio Comunale del 26 febbraio. Sorprende il fatto che le liste civiche moderate che hanno sostenuto Conti e Pesciatini abbiano ceduto all’ennesimo ricatto del deputato leghista. La maggioranza sembra essere imprigionata in posizioni estremiste, abbandonando la verità e compromettendo la posizione e la credibilità del Sindaco. Sotto i colpi dei manganelli non sono state colpite solo gli studenti, ma anche la tradizione e la vocazione civile e repubblicana della città, insieme alla credibilità delle istituzioni. Ziello ha dichiarato guerra all’amministrazione Conti, suggerendolo inizialmente con la questione Migliorini e continuando con le sue critiche pubbliche sull’acquisizione degli immobili delle Ferrovie dello Stato in zona Stazione, fino al Consiglio Comunale dove il suo messaggio è stato chiaro e deciso. In risposta alle ammissioni degli errori nella gestione dell’ordine pubblico da parte del Questore e del Prefetto, la maggioranza ha preferito le dichiarazioni di Ceccardi, le posizioni di Donzelli e le mistificazioni di Ziello, ignorando l’autorevolezza di Mattarella. A questo punto, il tema non sono più le dimissioni del deputato leghista, inizialmente richieste dal Consiglio Comunale, ma il fatto che la maggioranza, per proteggere il proprio consigliere, ha di fatto sfiduciato il proprio Sindaco. Ziello non si è presentato in Consiglio per rispondere alle accuse, ma per confrontarsi direttamente con il Sindaco sulla linea da seguire. Ci si chiede se, sotto quei colpi di manganello, la maggioranza stessa non si sia disgregata, annichilendo la voce del mondo moderato che aveva supportato l’attuale amministrazione. Se il Consiglio Comunale è il luogo sacro delle istituzioni, è inaccettabile che si sia permesso passivamente una palese menzogna ai danni dei cittadini. I consiglieri di maggioranza hanno continuato a difendere l’operato delle forze dell’ordine nonostante le prove video e fotografiche e le ammissioni di figure autorevoli che testimoniavano un uso sproporzionato della forza pubblica. Hanno continuato a raccontare di ipotetici “siti sensibili”, trascurando la sicurezza dei giovani presenti alla manifestazione. Non sono state rivolte scuse ai manifestanti, alle loro famiglie o alla città. La maggioranza ha preferito salvare se stessa sacrificando giustizia e verità. Questa è la notte più buia per l’amministrazione Conti, in cui i moderati si dissolvono e restano solo gli estremismi della destra a dettare la propria narrazione”, conclude il comunicato.

Last modified: Febbraio 29, 2024