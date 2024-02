Arrestato nei pressi di una scuola per detenzione e spaccio di droga

Scritto da admin• 2:33 pm• Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa, Tutti, Tutti

CASCINA – La Guardia di Finanza di Pisa ha arrestato un cittadino tunisino di 43 anni a Cascina, nelle vicinanze di una via centrale vicina a una scuola, mentre cedeva una dose di eroina ad un italiano del luogo.



Durante l’operazione, condotta con l’ausilio dei cani antidroga Frazy e Delphy, sono stati rinvenuti altri 10 dosi di cocaina, una di hashish e 5 di eroina, oltre a contanti e un cellulare, tutti posti sotto sequestro. Ulteriori materiali per il confezionamento e la vendita delle dosi sono stati scoperti nella casa dell’uomo. Si stima che la droga avrebbe potuto fruttare oltre mille euro dalla vendita al dettaglio. L’uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione di stupefacente, oltre a essere stato denunciato per la sua presenza irregolare in Italia. Durante la convalida dell’arresto, è stato imposto l’obbligo di dimora e di firma. Nel corso dell’anno, il Comando Provinciale di Pisa ha sequestrato circa 150 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, e ha segnalato alla Prefettura 24 persone.

Last modified: Febbraio 28, 2024