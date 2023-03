Ubriaco infastidisce in un bar proprietaria e clienti

Scritto da Antonio Tognoli• 9:10 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – La Polizia di Stato è intervenuta giovedì 2 marzo in via Filippo Corridoni in quanto veniva segnalato un soggetto che disturbava gli avventori degli esercizi pubblici della zona.



La sala operativa della Questura ha inviato sul posto la volante di zona, e i poliziotti della pattuglia hanno ben presto individuato presso il Bar Dolce cafè il soggetto, che all’interno del locale assumeva un atteggiamento molesto e intimidatorio nei confronti della richiedente, nonché titolare del bar, e della clientela.



In particolare, l’individuo in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche rifiutava di allontanarsi dal locale, minacciando di danneggiare la sala da bar. I poliziotti contestavano al soggetto l’illecito amministrativo di ubriachezza molesta e successivamente adottavano nei suoi confronti l’ordine di allontanamento dal centro cittadino.

Last modified: Marzo 3, 2023