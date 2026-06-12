Apicoltura moderna, biodiversità e nutrizione: a Lajatico il convegno promosso da Miele Fabbri

Written by Redazione• 8:06 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Salvaguardia della biodiversità, impollinatori, genetica delle api, microbiota, superfood, nutrizione e sport. Sono questi i temi al centro del convegno “Le nuove frontiere dell’Apicoltura Moderna tra salvaguardia della biodiversità e sperimentazione, nutrizione e sport”, in programma sabato 20 giugno al Teatro Comunale di Lajatico.

L’iniziativa, aperta al pubblico, è curata da Miele Fabbri, azienda biologica lajatichina inserita tra le realtà De.Co. del Comune di Lajatico, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il supporto di imprenditori locali e realtà vicine ai temi dell’apicoltura e della sostenibilità.

Per il terzo anno consecutivo, Miele Fabbri propone un appuntamento dedicato al futuro dell’apicoltura, mettendo a confronto docenti universitari, ricercatori, professionisti del settore e apicoltori. L’obiettivo è approfondire il ruolo delle api non solo nella produzione alimentare, ma anche nella tutela degli ecosistemi, nella ricerca scientifica e nel benessere umano.

Tra i relatori interverranno il professor Luca Fontanesi, ordinario di Zootecnia generale e miglioramento genetico all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la professoressa Roberta Ciampolini, ordinaria di Zootecnia generale e miglioramento genetico all’Università di Pisa, e il professor Giacomo Rossi, ordinario di Patologia generale, Fisiopatologia, Immunopatologia e Anatomia patologica veterinaria all’Università di Camerino.

Nel corso del convegno saranno affrontati temi legati alla genetica delle api, al microbiota e alle nuove sperimentazioni nel settore apistico. Grazie all’intervento della dottoressa Evelina Serri, della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e docente di Apicoltura nel corso TeBAP dell’Università di Camerino, sarà inoltre approfondito il ruolo delle api e del polline per il benessere umano.

La giornata si concluderà con il contributo di alcuni addetti ai lavori, che illustreranno il legame tra alimentazione e performance sportiva, ampliando il confronto anche al tema della nutrizione e dell’utilizzo dei prodotti dell’alveare nella vita quotidiana.

Per chi non potrà assistere al convegno, alle ore 13 sarà possibile partecipare al “Pranzo con l’Apicoltore”, in programma alle Officine Bocelli, a La Sterza. Durante il pranzo, su prenotazione e con posti limitati, i professionisti di Miele Fabbri accompagneranno i partecipanti in una sorta di fattoria didattica in progress, illustrando l’importanza delle api per la biodiversità e la sostenibilità ambientale, insieme alle proprietà e ai benefici dei prodotti dell’alveare utilizzati in cucina e nella vita di tutti i giorni.

Per partecipare al pranzo è necessario prenotare contattando direttamente le Officine Bocelli.

Last modified: Giugno 12, 2026