Raccolta dei rifiuti, sospeso lo sciopero del 12 giugno: servizi Geofor regolari nella provincia di Pisa

Written by Redazione• 8:19 am• Vicopisano, Attualità

VICOPISANO- L’Amministrazione informa che è stata comunicata la sospensione dello sciopero nazionale del settore igiene ambientale, previsto per venerdì 12 giugno, limitatamente al territorio della provincia di Pisa.

Si tratta di una notizia importante per la comunità, che in questi giorni sta affrontando una situazione complessa e delicata a causa dell’incendio scoppiato lunedì nella zona industriale di Lugnano-Noce. Un’eventuale interruzione o riduzione dei servizi di raccolta dei rifiuti avrebbe infatti comportato ulteriori disagi per il territorio.

La sospensione dello sciopero consentirà invece il regolare svolgimento dei servizi di raccolta, particolarmente importanti in questa fase per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

L’Amministrazione ringrazia Geofor, le organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e Fiadel, le lavoratrici e i lavoratori del settore e tutti i soggetti che hanno contribuito a raggiungere questa soluzione, dimostrando senso di responsabilità, attenzione verso il territorio e vicinanza concreta alle esigenze delle cittadine e dei cittadini.

In una fase che richiede collaborazione e spirito di comunità, questa decisione rappresenta un segnale positivo e un contributo concreto per limitare i disagi e garantire un servizio essenziale per il territorio.

FONTE PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI VICOPISANO.

Last modified: Giugno 12, 2026