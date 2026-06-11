Il Lenergy Pisa BS sconfigge il Partizan (6-5) e vola ai quarti della Euro Winners Cup

Written by Redazione• 7:26 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa BS conquista l’accesso ai quarti di finale di Euro Winners Cup al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro gli ucraini del Partizan. A Nazaré i nerazzurri si impongono per 6-5 grazie a una prestazione di carattere, intelligenza e determinazione, guadagnandosi un posto tra le migliori otto squadre d’Europa.

L’avvio di gara è subito intenso: David Ardil sfiora il vantaggio colpendo il palo, ma a passare è il Partizan con Mateusinho, che finalizza al volo un assist del proprio portiere. Lo stesso estremo difensore ucraino si supera

poco dopo sul tentativo di Casapieri, ma il portiere nerazzurro trova il pareggio allo scadere del primo periodo con una conclusione dalla distanza. La gioia dura però pochissimo, perché direttamente dal calcio d’inizio successivo Allisson Maciel riporta avanti il Partizan, fissando il punteggio sul 2-1 alla prima pausa. Nel secondo periodo il Pisa reagisce ancora, con Hulk a firmare il pareggio di testa su conclusione di Casapieri, ma ancora una volta gli ucraini rispondono immediatamente con Allisson, di nuovo a segno da calcio d’inizio.

A ristabilire l’equilibrio ci pensa Chiky Ardil con uno splendido tiro al volo dalla metà campo, mentre soltanto un grande intervento del portiere avversario nega il vantaggio a Bertacca. Nel finale di frazione arriva un altro botta e risposta: Allisson completa la propria tripletta riportando avanti il Partizan, ma Hulk replica ancora una volta direttamente dal calcio d’inizio, chiudendo il secondo tempo sul 4-4. Il primo vantaggio nerazzurro della partita arriva in apertura di terzo periodo grazie a Casapieri e il Pisa avrebbe anche l’occasione per allungare, ma Hulk si vede respingere un calcio di rigore dal portiere avversario. Poco dopo è ancora l’estremo difensore ucraino a negare il gol a Chiky Ardil, prima che Rafinha ristabilisca la parità sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A decidere l’incontro è il solito Edson Hulk, che a poco più di due minuti dalla sirena finale sfrutta un errore della retroguardia avversaria e firma il definitivo 6-5. Nel finale serve poi un autentico miracolo di Casapieri, che a cinque secondi dal termine neutralizza un tiro libero del Partizan e mette in cassaforte la qualificazione. Il Lenergy Pisa BS accede così ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Pafos e Sótão.

L’incontro è in programma venerdì 12 giugno, con orario che verrà comunicato attraverso i canali ufficiali del

club. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Beach Soccer TV e raccontata in radiocronaca su Punto Radio.



Last modified: Giugno 11, 2026