La Giornata Internazionale dello Sport inaugura il nuovo Campo Scuola Cino Cini

PISA – Non poteva esserci occasione migliore per restituire alla cittadinanza il Campo Scuola “Cino Cini”, oramai quasi completamente ristrutturato, che far combaciare detta circostanza con la “Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace” indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in accordo con il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) per il 6 aprile, in quanto in tale data si inaugurarono ad Atene, in Grecia, nell’ormai lontano 1896, le prime “Olimpiadi dell’Era Moderna”, fortemente volute dal brane francese Pierre de Coubertin.

di Giovanni Manenti

Ecco, pertanto, che dalle ore 15:30 di sabatopomeriggio 6 aprile 2024,sarà possibile per chiunque vorrà, svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le Associazioni cittadine che hanno aderito all’iniziativa per presentare le relative attività, con dimostrazioni, performance e prove gratuite – il tutto a titolo completamente gratuito e senza alcun limite di età, alla sola, tassativa condizione, che per accedere all’impianto si dovrà essere dotati di scarpe da tennis, oltre ad essere vietato fumare in tutta l’area interessata – come illustrato giovedì 28 marzo presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, dall’Assessore allo Sport Frida Scarpa, alla presenza altresì di alcuni rappresentanti delle varie Associazioni Sportive del territorio”.



Non può che essere pertanto soddisfatta l’Assessore Frida Scarpa per questa nuova, coinvolgente ed inclusiva iniziativa, tenendo a sottolineare: “Non potevamo non celebrare la “Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace” – di cui si avverte davvero il bisogno considerato anche il clima in cui viviamo sotto questo profilo – che conferma quello che è lo scopo dell’Amministrazione Comunale, ovvero cercare di valorizzare le Associazioni Sportive del Territorio, con l’obiettivo di allargare quello che è l’indotto di tutto il movimento sportivo, attraverso il coinvolgimento di quante più persone, a partire dai bambini, all’interno del nostro riqualificato Campo Scuola per il quale si stanno ancora ultimando dei lavori di ristrutturazione che hanno per oggetto la Tribuna e l’interno della Sala di muscolazione, dove abbiamo già promosso una gara per la fornitura delle attrezzature pari ad 80mila euro. Il tutto va a collocarsi“, prosegue l’Assessore, “nell’ambito di quella che per noi è una vera e propria “Cittadella dello Sport” all’interno del Quartiere di Barbaricina, che voglio ricordare attualmente comprende anche la Piscina (in attesa del nuovo impianto finanziato con i Fondi del PNRR), una Scuola di Scherma, i Campi da Tennis ed il Palazzetto dello Sport, sperando che entro l’anno corrente il Campo Scuola venga omologato dalla FIDAL per lo svolgimento di gare nazionali, il che rappresenta uno sforzo quanto mai necessario specie in un momento come quello che stiamo vivendo in cui si percepiscono le difficoltà che vivono le nuove generazioni a livello anche di salute mentale e depressione, ragion per cui riteniamo che lo Sport rappresenti uno strumento per cercare di superare tali problematiche e vivere in maniera sana quelli che sono i fallimenti e capire che anche gli stessi fanno comunque parte di un percorso che può condurre al successo, sia nello Sport come in ogni altro ambito della vita. In tale ottica“, conclude Frida Scarpa, “mi permetto pertanto di lanciare un messaggio alle famiglie affinché indirizzino i propri figli verso l’attività sportiva, considerando la stessa come un fattore di educazione alla vita ed alle difficoltà che la stessa propone per il superamento delle medesime, avendo altresì la possibilità di mettersi quotidianamente a confronto con chi cerca di superare i propri limiti attraverso una competizione leale, serena e produttiva, un compito per il quale anche l’Amministrazione Comunale deve fare la propria parte nel sostenere le varie Associazioni Sportive, avendo messo anche quest’anno a disposizione 100mile €uro di contributi, con la speranza di poter incrementare detta cifra in un prossimo futuro”.

