“Apertura al Dialogo e alla Collaborazione”, le parole della candidata Sindaca di Capannoli: intervento del Sindaco di Peccioli

Scritto da admin• 4:12 pm• Peccioli

PECCIOLI – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni

“Ho letto le dichiarazioni della candidata sindaca del centrosinistra di Capannoli, Barbara Cionini, e le accolgo positivamente. Le sue parole offrono un’apertura e una possibilità di dialogo che finora, per quanto riguarda Capannoli e a causa dell’amministrazione attuale, non sono state praticabili a causa delle rigidità che hanno ostacolato lo sviluppo della Valdera. Nelle dichiarazioni della candidata Cionini , si legge nella nota “traspare invece una volontà di apertura e un’idea di condivisione autentica dei progetti che possono essere realizzati al di là dei confini comunali. Se saremo riconfermati alle elezioni amministrative, cercheremo di lavorare insieme per il bene delle nostre comunità, superando le rigidità ideologiche“, conclude Macelloni.

Last modified: Aprile 26, 2024