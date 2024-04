Un nuovo impianto di tennis per la comunità di Fornacette

Scritto da admin• 4:13 pm• Calcinaia, Attualità, Sport

CALCINAIA – Il 20 aprile è stato un giorno di festa per gli appassionati dello sport e l’intera comunità di Fornacette, con l’inaugurazione del nuovo impianto di tennis. Questa struttura si preannuncia come un punto di riferimento per la promozione dell’attività sportiva nel territorio.

Realizzato con un investimento complessivo di 1.620.000€, l’impianto è stato reso possibile grazie ai contributi ottenuti dal Dipartimento dello Sport, attraverso il bando “Sport e periferie” (160.000€), e dalla Regione Toscana (354.000€). Situata in piazza Kolbe, la nuova struttura dispone di tre campi da tennis in terra rossa, di cui due coperti e uno all’aperto, oltre a spogliatoi, aree tecniche, punto ristoro e altri servizi necessari per garantire funzionalità e comfort.

L’Assessore allo Sport del Comune di Calcinaia, Giulio Doveri, ha sottolineato l’importanza degli investimenti nel territorio prima di passare la parola al Sindaco Cristiano Alderigi. Quest’ultimo ha evidenziato il significativo passo avanti rappresentato dall’impianto di tennis di Fornacette nel potenziamento delle infrastrutture sportive.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha considerato la struttura non solo un luogo per praticare tennis, ma anche un centro di aggregazione e sviluppo personale.

Il delegato del CONI per la Provincia di Pisa, Giacomo Gozzini, ha espresso soddisfazione per l’apertura dell’impianto, sottolineando il ruolo fondamentale dello sport nella comunità.

Durante l’evento, i presenti hanno avuto l’opportunità di visitare la struttura guidati dallo staff comunale, evidenziando l’importante ruolo che lo sport svolge nel territorio e nella comunità.

