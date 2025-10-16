Aperta la vendita dei biglietti per il match Pontedera vs Vis Pesaro

Pisa (giovedì, 16 ottobre 2025) — È aperta la vendita dei biglietti per assistere alla gara Pontedera-Vis Pesaro, decima giornata di Serie C, in programma lunedì 20 ottobre alle 20:30, allo stadio Ettore Mannucci.
I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili sul circuito ETES e presso le seguenti biglietterie:
- Point “Pontedera Cuore Granata” (Piazza Martiri della Libertà): giovedì 17-20; venerdì 10-12:30 e 17-20; sabato 10-12:30 e 17-20; domenica 10-12:30 e 17-20; lunedì chiuso).
- Biglietteria Stadio, aperta solo il giorno gara, lunedì, dalle 17:30 fino a fine primo tempo.
Prezzi (intero 19-65 anni; ridotto per donne, 14-18 anni compresi e over 66)
- TRIBUNA CENTRALE: €30,00 solo intero;
- TRIBUNA LATERALE: €19,00 intero – €14 ridotto;
- RETTILINEO DI TRIBUNA: €14,00 intero – €11 ridotto;
- GRADINATA NORD: €12,00 intero – €6,00 ridotto.
SETTORE OSPITI: prezzo unico €13,50 comprensivo di prevendita. €2 comprensivo di prevendita per fascia 5-14 anni non compiuti se accompagnati da adulto. Da 0 a 5 anni non compiuti se accompagnati ingresso omaggio.
La vendita online sarà attiva fino alle ore 19 di domenica 19 ottobre. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara.Last modified: Ottobre 16, 2025