Aperitivo con il fumetto italiano al Cineclub Arsenale

Scritto da admin• 2:28 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nuovo appuntamento al Cineclub Arsenale di Pisa con Fumetti & Popcorn, la rassegna che attraverso omaggi, proiezioni e incontri con grandi maestri e giovani talenti, esplora il connubio tra Fumetto e Cinema.

Spazio al fumetto indipendente e alle autoproduzioni anche per questa decima edizione, con un incontro in programma giovedì 11 luglio, alle 19,30 in Sala Sammartino, conGiacomo Rastelli e Jazz Manciola di Capek, rivista di fumetti italiana totalmente autoprodotta, che coinvolge diversi collettivi di artisti della scena indipendente italiana internazionale, e Marcello Mosca di Frankenstein Magazine, che esplora il linguaggio del fumetto in modo sperimentale e poco convenzionale. Modera Giacomo Spazio.

L’evento diretto da Alessandra Ioalè, realizzato dal Cineclub Arsenale e dedicato alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, si svolge a Pisa fino a novembre 2024. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. L’edizione 2024 di Fumetti & Popcorn è realizzata con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Palazzo Blu, Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere dell’Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato, Istituto Confucio di Pisa, LuPi – Associazione dei Lucani a Pisa e Libreria Ghibellina.

Last modified: Luglio 9, 2024