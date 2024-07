“Notte di luna, di sogni e di balene” al Museo di Storia Naturale

Scritto da admin• 1:40 pm• Pisa, Calci, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

PISA – Vivi l’emozione di trascorrere una notte al Museo tra letture, musica dal vivo e storie illustrate per poi addormentarti in mezzo alle balene. Al risveglio, dopo la colazione, potrai fermarti per visitare con calma tutto il Museo.

Programma

21.00 – Accoglienza, benvenuto e inizio passeggiata in museo tra letture, musica dal vivo e storie illustrate

23.30 – Storia della buona notte e sistemazione nella Galleria dei cetacei

07.30 – Sveglia

08.00 – Colazione

09.00 – Saluti e arrivederci. Possibilità di fermarsi per visitare liberamente il museo.

All’arrivo gli oggetti personali più ingombranti in un locale di deposito e verrà fornito un piccolo kit per la visita in notturna. Durante la visita ti consigliamo di portare con te solamente lo stretto necessario.

L’organizzazione consiglia: di indossare abbigliamento comodo e di non portare con sé oggetti preziosi o grandi quantità di denaro; il Museo non è responsabile di furti o danneggiamenti dei beni appartenenti ai visitatori

Informazioni e prenotazioni

Età: a partire dai 18 anni.

Costo: 30 euro a persona.

L’evento è riservato ad un numero limitato di persone e si terrà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 17 luglio 2024. Per prenotare compilare il form al link: https://forms.gle/riCaovV7GtXfocXv5

Per informazioni scrivere a info@msn.unipi.it.

Informazioni aggiuntive

Al momento della prenotazione, si prega di avvertire di eventuali richieste alimentari (intolleranze, allergie o altro), in modo da poter predisporre una colazione alternativa è consentito portare candele o altro materiale infiammabile

Last modified: Luglio 9, 2024