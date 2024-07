A fuoco un capannone con pannelli solari

Scritto da admin• 4:56 pm• Fauglia, Attualità, Cronaca, Pisa

FAUGLIA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina alle ore 12:33 è intervenuta in Via dei Puntoni nel Comune di Fauglia per incendio tetto di un capannone con installati pannelli solari.

All’arrivo sul posto la squadra con l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla Sede Centrale di Pisa, ha prontamente estinto le fiamme e scongiurato che l’incendio si propagasse all’intero opificio agricolo. Il personale VV.F. ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e disattivato l’impianto. Le Cause sono in fase di accertamento. Sul posto i Carabinieri di Fauglia.

Last modified: Luglio 9, 2024