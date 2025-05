Antonio Caracciolo, “Capitano, o mio capitano!”

Written by admin• 7:33 am• Pisa SC

I protagonisti della conquista della serie A: Il capitano nerazzurro è stato determinante con il suo carisma ha conquistato la piazza nerazzurra

PISA – Uno dei protagonisti della promozione del Pisa nella massima serie dopo 34 anni è senza dubbio Antonio Caracciolo, “Comandante” che ha guidato da vero leader la sua “ciurma” ad un incredibile successo. Il capitano nerazzurro è nato a Tempio Pausania, in Sardegna, anche se è milanese di adozione, visto che all’età di due anni è arrivato nel capoluogo lombardo, dove è cresciuto.

di Maurizio Ficeli

Calcisticamente ha iniziato nelle giovanili dell’Inter fino al 2007, anno nel quale poi si trasferì nel Pavia, prima nella squadra Berretti, per poi debuttare tra i professionisti, in Serie C2 nella stagione 2007/08, disputando I play-out contro la Caravaggese. Nel 2010 ha anche un’esperienza con la Primavera del Bari, alla quale viene ceduto in prestito durante il mercato di gennaio, mentre in seguito viene acquistato dal Genoa, che lo gira poi in prestito al Gubbio, in Lega Pro. Con la squadra eugubina debutta nella vittoria di Coppa Italia contro la Cavese, poi fa il suo esordio in campionato il 22 agosto, nella sconfitta per 5-1 in una gara contro la Cremonese. Resta nella squadra umbra anche nella stagione 2011-2012, con gli eugubini in Serie B, esordendo fra I cadetti il 27 agosto 2011contro il Grosseto. Da lì passa al Brescia il 6 luglio 2012, debuttando con le rondinelle il 12 agosto dello stesso anno, in Coppa Italia con la Cremonese. L’esordio in campionato con i lombardi avviene il 25 agosto, nella sconfitta per 1-0 contro il Crotone. Dopo essere stato interamente acquistato dai lombardi alle buste viene ceduto in prestito alla Cremonese il 9 luglio 2013. L’11 maggio 2014 segna il rigore decisivo che porterà la Cremonese a disputare i playoff contro il Südtirol. Il 1º luglio ritorna al Brescia per fine prestito dove viene messo fuori rosa. Successivamente rientra nei piani della squadra e viene reintegrato, giocando titolare il 4 ottobre contro il Varese, nel match finito 1-1. Nella stagione 2015-2016, divenuto perno fondamentale dell’11 di Mister Boscaglia, indossa la fascia di capitano fino al rientro definitivo di Andrea Caracciolo. Il 1º dicembre 2015 rinnova con il Brescia fino al 2018. Il 17 gennaio 2016 in occasione della prima giornata di ritorno contro il Cesena, segna il suo primo gol in Serie B aiutando la squadra a vincere 2-1 in rimonta.

L’11 agosto 2016 passa al Verona dove firma un contratto triennale. Il 20 settembre 2017 esordisce in Serie A nella partita interna giocata contro la Sampdoria, terminata sul punteggio di 0-0. Il 17 dicembre 2017, con uno stacco imperioso sugli sviluppi di un corner, segna il gol d’apertura nel 3-0 con cui il Verona batte meritatamente il Milan, mettendo così a segno il suo primo gol assoluto nella massima serie calcistica italiana. Segna il suo secondo goal il 10 marzo 2018 sancendo così una vittoria importantissima per la sua squadra nel Derby della Scala segnando il gol del decisivo 1-0.

Il 16 gennaio 2019 viene ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese, facendo ritorno nella società grigio-rossa dopo quattro anni e mezzo. Ed a gennaio 2020 giunge all’ombra della Torre Pendente, dove inanella 133 presenze mettendo a segno ben 6 reti nei 5 campionati disputati in maglia nerazzurra. Guardando l’ultimo campionato 2024/25, quello che ha sancito la promozione in serie A del Pisa, Antonio Caracciolo ha disputato 34 gare da titolare in 36 presenze in campo mettendo a segno due reti. Un vero leader in campo e negli spogliatoi, oltre ad essere una bella persona che insieme alla famiglia, la moglie Maria Elena ed i figli Enea e Nora, quest’ultima nata a Pisa, si è bene ambientato nella nostra città, acquistandovi addirittura casa ed esprimendo il desiderio di restare fra noi. Una dichiarazione di attaccamento alla nostra città ed ai nostri colori che ha fatto breccia fra i tifosi nerazzurri che considerano ormai “il Comandante” uno di noi!

Last modified: Maggio 28, 2025