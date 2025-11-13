Antenna PNRR di Treggiaia: individuato il terreno alternativo, via libera al sopralluogo tecnico

Written by admin• 2:47 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA- Questa mattina la proprietà del terreno alternativo a quello adiacente al Santuario di Madonna di Ripaia — individuato come possibile sito compatibile per l’installazione dell’antenna PNRR di Treggiaia — ha comunicato a Inwit la propria disponibilità all’utilizzo dell’area e l’assenso alla presentazione della relativa pratica.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione del presidente della Consulta, Gioacchino Bellone, e al supporto del presidente del Circolo Arci “I Fabbri”, Florio Fabiani, che ha inoltre opzionato l’acquisto del terreno qualora venga giudicato idoneo per il nuovo posizionamento dell’antenna.

Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha dichiarato:

«Desidero ringraziare il Circolo Arci “I Fabbri” per aver interpretato il sentimento della comunità di Treggiaia e per l’impegno che ha consentito di ottenere la disponibilità formale da parte della proprietà, permettendo così di proseguire nel percorso dell’ipotesi alternativa. Un ringraziamento va anche al presidente della Consulta per il ruolo decisivo svolto in questa fase, e ai proprietari per la rapidità e la sensibilità con cui hanno agevolato questo passaggio preliminare ma fondamentale. Ora attendiamo gli esiti del sopralluogo tecnico».

