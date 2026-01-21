Montopoli promuove la mostra “Terezín, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio”

Written by admin• 1:24 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VAL D’ARNO – In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Montopoli in Val d’Arno, in collaborazione con la ANED Pisa e l’associazione culturale Arco di Castruccio, promuove la mostra “Terezín, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio”.

L’esposizione è ospitata nella biblioteca dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei e raccoglie disegni e testi poetici realizzati dai bambini prigionieri del ghetto di Terezín. Opere che raccontano la Shoah attraverso lo sguardo dell’infanzia e testimoniano come arte e scrittura siano state forme di resistenza spirituale e di sopravvivenza emotiva durante la persecuzione nazista.

Due gli appuntamenti aperti alla cittadinanza: venerdì 23 gennaio alle 11.30 l’inaugurazione ufficiale e sabato 24 gennaio alle 10.30 una visita guidata speciale, con la partecipazione di ANED e dell’Università Popolare di Montopoli “Ignazio Donati”.

La mostra sarà visitabile da studenti e insegnanti fino al 13 febbraio. L’iniziativa gode del supporto e del patrocinio di numerose realtà del territorio, tra cui ANPI, Arci Valdarno Inferiore, Università Popolare, Pro Loco di Montopoli, Giubilate, la parrocchia di Montopoli, il circolo Santo Stefano e il Conservatorio Santa Marta.

«Teniamo particolarmente a questa iniziativa – spiegano gli assessori all’istruzione Kendra Fiumanò e alla cultura Marzio Gabbanini – perché le poesie e i disegni sono stati realizzati da bambini e bambine dell’età di chi oggi frequenta l’istituto comprensivo. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, la memoria esce dai libri e diventa racconto personale, consegnando alle nuove generazioni il testimone della storia».

