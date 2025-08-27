Anima Mundi 2025: sette concerti di musica sacra tra Cattedrale e Camposanto con ingresso gratuito e prenotazione online

Written by admin• 11:12 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È online su www.opapisa.it il programma completo della XXIV edizione di Anima Mundi, la rassegna di musica sacra promossa dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Considerata una delle rassegne più prestigiose in ambito europeo, Anima Mundi propone sette concerti dal 9 al 25 settembre, ospitati negli spazi maestosi della Cattedrale e del Camposanto di Piazza dei Miracoli, con un cartellone che unisce capolavori immortali a interpreti d’eccezione.

Alla direzione artistica, per il quinto anno consecutivo, Trevor Pinnock, celebre interprete internazionale di musica barocca e classica su strumenti originali, affiancato da Guido Corti, direttore di produzione della rassegna.

Ingresso gratuito con prenotazione online

L’accesso ai concerti è gratuito, ma richiede prenotazione online a partire dal 1° settembre alle ore 11, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il link diretto alla piattaforma di prenotazione è sul sito www.opapisa.it.

Musica e solidarietà

Anima Mundi vuole rendere la musica e la bellezza dei luoghi accessibili a tutti. Durante ogni serata sarà possibile sostenere con offerte libere i progetti della Caritas Diocesana di Pisa, a supporto di persone e famiglie in difficoltà. Un modo concreto per trasformare l’esperienza artistica in un gesto di solidarietà, unendo bellezza e responsabilità sociale.

Biglietteria e informazioni

Prenotazioni online a partire dal 1° settembre, massimo due ingressi per nominativo.

Biglietti non ritirati disponibili presso la biglietteria il giorno del concerto dalle 18.

Persone con mobilità ridotta: inviare email entro il 4 settembre a animamundi@opapisa.it indicando la data del concerto per garantire uno spazio adeguato.

indicando la data del concerto per garantire uno spazio adeguato. Non sono previste prenotazioni telefoniche o via email.

Biglietteria in sede

Orari: lun-sab 9:00-19:00 (fino alle 21:00 nei giorni di concerto)

Dal 5 settembre presso il Museo dell’Opera del Duomo, Piazza del Duomo, Pisa

Email: animamundi@opapisa.it

