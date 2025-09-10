Anima Mundi 2025: Richard Galliano porta “Around Gershwin” al Camposanto di Pisa

Written by admin• 11:07 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Rassegna di Anima Mundi, giunta quest’anno alla XXIV edizione, è prodotta e promossa dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Dopo l’inaugurazione in Cattedrale, la rassegna torna giovedì 11 settembre alle ore 21.00 in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Camposanto Monumentale, con un appuntamento speciale dedicato al Novecento: il celebre fisarmonicista Richard Galliano presenta il suo progetto Around Gershwin.

L’artista francese propone un percorso musicale che intreccia le sue composizioni e passioni con le opere di George Gershwin, Claude Debussy, Erik Satie, Maurice Ravel e Astor Piazzolla, offrendo un mosaico sonoro che riflette la sua visione poetica e senza confini di genere. Per Galliano, la fisarmonica non è il “pianoforte dei poveri”, ma uno strumento capace di abbracciare tutti i repertori grazie alla sua grande forza evocativa. Con Around Gershwin, rende omaggio al genio di Gershwin, che seppe superare le barriere tra musica colta e popolare.

Richard Galliano – fisarmonica

Fisarmonicista, compositore e musicista poliedrico, Galliano vanta oltre 50 anni di carriera, esplorando generi che spaziano dal jazz alla chanson francese, dalla musica classica al tango e alla musica brasiliana. Il suo catalogo comprende più di 400 opere tra composizioni e arrangiamenti, con oltre 70 album registrati. Tra i lavori più celebri: Chet Baker Meets Novos Tempos Salsamba (1980), New Musette (1991), French Touch (1998), Blow Up (1997) con Michel Portal, Piazzolla Forever (2003) e gli album per Deutsche Grammophon tra il 2010 e il 2016. Nel 2023 pubblica Madreperla, incontro tra fisarmonica e orchestra sinfonica. Il progetto Around Gershwin intreccia in maniera creativa melodie di Gershwin, Broadway, nebbie londinesi, Debussy, Rachmaninov, Fauré e Satie, creando un dialogo unico con l’universo musicale personale di Galliano.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anima Mundi per la solidarietà

Il concerto prosegue il percorso della rassegna tra spiritualità, arte e solidarietà. Il pubblico è invitato a sostenere, tramite libere offerte, i progetti della Caritas Diocesana di Pisa, con particolare attenzione al servizio delle Docce per i poveri, che nel 2024 ha garantito oltre 1500 accessi, offrendo igiene personale e kit di biancheria a persone senza dimora.

Biglietteria

Ingresso gratuito con biglietto. La prenotazione online è esaurita per tutti i concerti. I biglietti rimasti e non ritirati saranno distribuiti il giorno del concerto, a partire dalle ore 18, presso la biglietteria del Museo dell’Opera del Duomo.

Per informazioni e programma completo: www.opapisa.it

Last modified: Settembre 10, 2025