Fabbrini (FdI): “Demolizione della chiesa di San Biagio: polemiche e appelli per la tutela del patrimonio storico”

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini (FdI).

La recente demolizione dei resti della chiesa di San Biagio, a San Martino a Ulmiano, ha riacceso il dibattito sulla tutela del patrimonio storico e culturale del territorio. L’edificio, risalente a prima del X secolo d.C., è stato abbattuto, suscitando un profondo senso di perdita nella comunità locale.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Fabbrini, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare i beni storici: “È fondamentale che l’amministrazione comunale si impegni concretamente per la salvaguardia di questi luoghi che rappresentano le radici della nostra identità”.

Fabbrini ha inoltre criticato l’operato dell’amministrazione: “Sono inutili i comunicati stampa in cui si riconosce la gravità della demolizione e la perdita di un luogo di grande valore culturale, se negli anni nessuno ha avuto la lungimiranza di tutelarlo. Queste parole rischiano di suonare come una presa in giro”.

Il consigliere ha infine lanciato un appello: “Serve una vera politica di valorizzazione che non si limiti ai grandi monumenti, ma includa anche quei piccoli gioielli culturali spesso dimenticati o lasciati al degrado. L’amministrazione deve adottare misure concrete per proteggere il nostro patrimonio storico e artistico, affinché episodi come questo non si ripetano”.

